Kaj je REX33

Tokenomika Etherex Liquid Staking Token (REX33) Odkrijte ključne vpoglede v Etherex Liquid Staking Token (REX33), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Etherex Liquid Staking Token (REX33) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Etherex Liquid Staking Token (REX33), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Skupna ponudba: $ 77.28M $ 77.28M $ 77.28M Razpoložljivi obtok: $ 77.28M $ 77.28M $ 77.28M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.583351 $ 0.583351 $ 0.583351 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.061213 $ 0.061213 $ 0.061213 Trenutna cena: $ 0.072593 $ 0.072593 $ 0.072593 Preberite več o ceni Etherex Liquid Staking Token (REX33) Kupite REX33 zdaj!

Informacije o Etherex Liquid Staking Token (REX33) Uradna spletna stran: https://www.etherex.finance/

Tokenomika Etherex Liquid Staking Token (REX33): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Etherex Liquid Staking Token (REX33) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov REX33, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov REX33. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko REX33, raziščite ceno žetona REX33 v živo!

Napoved cene REX33 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal REX33? Naša stran za napovedovanje cen REX33 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona REX33 zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!