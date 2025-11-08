Današnja cena Etherex Liquid Staking Token

Današnja cena kriptovalute Etherex Liquid Staking Token (REX33) v živo je $ 0.125406, s spremembo 1.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REX33 v USD je $ 0.125406 na REX33.

Kriptovaluta Etherex Liquid Staking Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,636,568, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 84.82M REX33. V zadnjih 24 urah se je REX33 trgovalo med $ 0.118509 (najnižje) in $ 0.128625 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.583351, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.109445.

V kratkoročni uspešnosti se je REX33 premaknil -0.17% v zadnji uri in -24.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Tržna kapitalizacija $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M Zaloga v obtoku 84.82M 84.82M 84.82M Skupna ponudba 84,817,307.91160023 84,817,307.91160023 84,817,307.91160023

