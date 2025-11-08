BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Etherex Liquid Staking Token v živo je 0.125406 USD. Tržna kapitalizacija REX33 je 10,636,568 USD. Spremljajte posodobitve cen iz REX33 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o REX33

Informacije o ceni REX33

Kaj je REX33

Uradna spletna stran REX33

Tokenomika REX33

Napoved cen REX33

Etherex Liquid Staking Token Logotip

Etherex Liquid Staking Token Cena (REX33)

Nerazporejeno

Cena 1 REX33 v USD v živo:

$0.125406
+0.40%1D
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:01:33 (UTC+8)

Današnja cena Etherex Liquid Staking Token

Današnja cena kriptovalute Etherex Liquid Staking Token (REX33) v živo je $ 0.125406, s spremembo 1.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REX33 v USD je $ 0.125406 na REX33.

Kriptovaluta Etherex Liquid Staking Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,636,568, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 84.82M REX33. V zadnjih 24 urah se je REX33 trgovalo med $ 0.118509 (najnižje) in $ 0.128625 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.583351, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.109445.

V kratkoročni uspešnosti se je REX33 premaknil -0.17% v zadnji uri in -24.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Etherex Liquid Staking Token (REX33)

$ 10.64M
--
$ 10.64M
84.82M
84,817,307.91160023
Trenutna tržna kapitalizacija Etherex Liquid Staking Token je $ 10.64M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba REX33 je 84.82M, skupna ponudba pa znaša 84817307.91160023. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.64M.

Zgodovina cene Etherex Liquid Staking Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.118509
24H Nizka
$ 0.128625
24H Visoka

$ 0.118509
$ 0.128625
$ 0.583351
$ 0.109445
-0.17%

-1.24%

-24.07%

-24.07%

Zgodovina cen Etherex Liquid Staking Token (REX33) v USD

Danes je bila sprememba cene Etherex Liquid Staking Token v USD $ -0.0015814501478798.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Etherex Liquid Staking Token v USD $ -0.0842359751.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Etherex Liquid Staking Token v USD $ -0.0967715213.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Etherex Liquid Staking Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0015814501478798-1.24%
30 dni$ -0.0842359751-67.17%
60 dni$ -0.0967715213-77.16%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Etherex Liquid Staking Token

Napoved cene Etherex Liquid Staking Token (REX33) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena REX33 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Etherex Liquid Staking Token (REX33) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Etherex Liquid Staking Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Etherex Liquid Staking Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen REX33 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Etherex Liquid Staking Token.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Etherex Liquid Staking Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Etherex Liquid Staking Token?
Če bi kriptovaluta Etherex Liquid Staking Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Etherex Liquid Staking Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:01:33 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Etherex Liquid Staking Token

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.