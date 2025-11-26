Kaj je DVI

Tokenomika in analiza cen Dvision Network (DVI) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dvision Network (DVI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 545.28K $ 545.28K $ 545.28K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 246.77M $ 246.77M $ 246.77M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Najvišja vrednost vseh časov: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00165865 $ 0.00165865 $ 0.00165865 Trenutna cena: $ 0.00220966 $ 0.00220966 $ 0.00220966 Preberite več o ceni Dvision Network (DVI) Kupite DVI zdaj!

Informacije o Dvision Network (DVI) Uradna spletna stran: https://dvision.network/

Tokenomika Dvision Network (DVI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Dvision Network (DVI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DVI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DVI. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DVI, raziščite ceno žetona DVI v živo!

Napoved cene DVI Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DVI? Naša stran za napovedovanje cen DVI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DVI zdaj!

