Današnja cena Dvision Network

Današnja cena kriptovalute Dvision Network (DVI) v živo je $ 0.00396778, s spremembo 0.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DVI v USD je $ 0.00396778 na DVI.

Kriptovaluta Dvision Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 973,139, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 246.77M DVI. V zadnjih 24 urah se je DVI trgovalo med $ 0.00362714 (najnižje) in $ 0.0044039 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.05, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00362714.

V kratkoročni uspešnosti se je DVI premaknil +1.33% v zadnji uri in -34.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dvision Network (DVI)

Tržna kapitalizacija $ 973.14K$ 973.14K $ 973.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Zaloga v obtoku 246.77M 246.77M 246.77M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dvision Network je $ 973.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DVI je 246.77M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.94M.