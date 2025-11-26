Kaj je DICKSTR

Tokenomika in analiza cen DickStrategy (DICKSTR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DickStrategy (DICKSTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 594.13K $ 594.13K $ 594.13K Skupna ponudba: $ 931.19M $ 931.19M $ 931.19M Razpoložljivi obtok: $ 931.19M $ 931.19M $ 931.19M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 594.13K $ 594.13K $ 594.13K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.01084287 $ 0.01084287 $ 0.01084287 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00063998 $ 0.00063998 $ 0.00063998 Preberite več o ceni DickStrategy (DICKSTR) Kupite DICKSTR zdaj!

Informacije o DickStrategy (DICKSTR) Uradna spletna stran: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0x8680acfacb3fed5408764343fc7e8358e8c85a4c

Tokenomika DickStrategy (DICKSTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike DickStrategy (DICKSTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DICKSTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DICKSTR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DICKSTR, raziščite ceno žetona DICKSTR v živo!

Napoved cene DICKSTR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DICKSTR? Naša stran za napovedovanje cen DICKSTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DICKSTR zdaj!

