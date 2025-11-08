Današnja cena DickStrategy

Današnja cena kriptovalute DickStrategy (DICKSTR) v živo je --, s spremembo 11.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DICKSTR v USD je -- na DICKSTR.

Kriptovaluta DickStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 720,221, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 935.60M DICKSTR. V zadnjih 24 urah se je DICKSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01084287, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DICKSTR premaknil +0.22% v zadnji uri in -34.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DickStrategy (DICKSTR)

Tržna kapitalizacija $ 720.22K$ 720.22K $ 720.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 720.22K$ 720.22K $ 720.22K Zaloga v obtoku 935.60M 935.60M 935.60M Skupna ponudba 935,602,628.3940617 935,602,628.3940617 935,602,628.3940617

Trenutna tržna kapitalizacija DickStrategy je $ 720.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DICKSTR je 935.60M, skupna ponudba pa znaša 935602628.3940617. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 720.22K.