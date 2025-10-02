Odkrijte ključne vpoglede v DeltaPrime (PRIME), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PRIME, raziščite ceno žetona PRIME v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PRIME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DeltaPrime (PRIME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PRIME? Naša stran za napovedovanje cen PRIME združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

