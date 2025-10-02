Odkrijte ključne vpoglede v Delphy (DPY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Delphy (DPY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DPY, raziščite ceno žetona DPY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DPY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Delphy (DPY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DPY? Naša stran za napovedovanje cen DPY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

