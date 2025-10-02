Tokenomika Datawitch (DATAWITCH)

Tokenomika Datawitch (DATAWITCH)

Odkrijte ključne vpoglede v Datawitch (DATAWITCH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:13:11 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Datawitch (DATAWITCH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Datawitch (DATAWITCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 44.28K
$ 44.28K
Skupna ponudba:
$ 999.77M
$ 999.77M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.77M
$ 999.77M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 44.28K
$ 44.28K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00244137
$ 0.00244137
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Datawitch (DATAWITCH)

Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration.

This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch.

Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.

Uradna spletna stran:
https://regentsol.io/

Tokenomika Datawitch (DATAWITCH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Datawitch (DATAWITCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DATAWITCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DATAWITCH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DATAWITCH, raziščite ceno žetona DATAWITCH v živo!

Napoved cene DATAWITCH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DATAWITCH? Naša stran za napovedovanje cen DATAWITCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

