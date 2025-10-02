Tokenomika BWOB (BWOB)
Tokenomika in analiza cen BWOB (BWOB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BWOB (BWOB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BWOB (BWOB)
Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric.
The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility.
In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.
Tokenomika BWOB (BWOB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BWOB (BWOB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BWOB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BWOB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BWOB, raziščite ceno žetona BWOB v živo!
Napoved cene BWOB
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BWOB? Naša stran za napovedovanje cen BWOB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti