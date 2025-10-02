Odkrijte ključne vpoglede v Bitcointry Token (BTTY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.

Raziščite ceno žetona BTTY v živo

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BTTY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bitcointry Token (BTTY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Naša stran za napovedovanje cen BTTY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike

