Odkrijte ključne vpoglede v Contentos (COS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Contentos (COS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Zdaj, ko razumete tokenomiko COS, raziščite ceno žetona COS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov COS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Contentos (COS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COS? Naša stran za napovedovanje cen COS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen COS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Contentos (COS)? MEXC podpira različne načine nakupa COS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.