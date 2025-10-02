Tokenomika bAInance Labs (BAINANCE)
Tokenomika in analiza cen bAInance Labs (BAINANCE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za bAInance Labs (BAINANCE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o bAInance Labs (BAINANCE)
bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents
bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health.
bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.
Tokenomika bAInance Labs (BAINANCE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike bAInance Labs (BAINANCE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAINANCE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAINANCE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAINANCE, raziščite ceno žetona BAINANCE v živo!
Napoved cene BAINANCE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAINANCE? Naša stran za napovedovanje cen BAINANCE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti