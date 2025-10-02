Odkrijte ključne vpoglede v AVIAN (AVN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AVIAN (AVN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVN, raziščite ceno žetona AVN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AVN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike AVIAN (AVN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVN? Naša stran za napovedovanje cen AVN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

