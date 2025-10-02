Tokenomika AVIAN (AVN)
Tokenomika in analiza cen AVIAN (AVN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AVIAN (AVN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o AVIAN (AVN)
Avian Network (AVN) is driven by the community, which is fully committed to the prosperity of the AVN network. It provides the balanced use of X16RT & MinotaurX algorithms – guaranteeing equal rights of each community member to participate in block production using their GPU or CPU, with increased user control and censorship resistance in issuance and governance of digital assets.
Tokenomika AVIAN (AVN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike AVIAN (AVN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AVN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AVN, raziščite ceno žetona AVN v živo!
