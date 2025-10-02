Tokenomika Altariste by Virtuals (ASTA)
Tokenomika in analiza cen Altariste by Virtuals (ASTA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Altariste by Virtuals (ASTA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Altariste by Virtuals (ASTA)
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including:
Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
Tokenomika Altariste by Virtuals (ASTA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Altariste by Virtuals (ASTA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ASTA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASTA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ASTA, raziščite ceno žetona ASTA v živo!
Napoved cene ASTA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ASTA? Naša stran za napovedovanje cen ASTA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
