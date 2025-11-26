Kaj je AIDEV

Tokenomika AI Dev Agent (AIDEV) Odkrijte ključne vpoglede v AI Dev Agent (AIDEV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen AI Dev Agent (AIDEV) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AI Dev Agent (AIDEV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 69.55K $ 69.55K $ 69.55K Skupna ponudba: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Razpoložljivi obtok: $ 77.68M $ 77.68M $ 77.68M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 358.14K $ 358.14K $ 358.14K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00782371 $ 0.00782371 $ 0.00782371 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00013484 $ 0.00013484 $ 0.00013484 Trenutna cena: $ 0.00089544 $ 0.00089544 $ 0.00089544 Preberite več o ceni AI Dev Agent (AIDEV) Kupite AIDEV zdaj!

Informacije o AI Dev Agent (AIDEV) Uradna spletna stran: https://aidevagent.xyz/

Tokenomika AI Dev Agent (AIDEV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike AI Dev Agent (AIDEV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov AIDEV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIDEV. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko AIDEV, raziščite ceno žetona AIDEV v živo!

Napoved cene AIDEV Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIDEV? Naša stran za napovedovanje cen AIDEV združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona AIDEV zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!