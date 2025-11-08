BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AI Dev Agent v živo je 0.00118441 USD. Tržna kapitalizacija AIDEV je 92,003 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIDEV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AIDEV

Informacije o ceni AIDEV

Kaj je AIDEV

Uradna spletna stran AIDEV

Tokenomika AIDEV

Napoved cen AIDEV

AI Dev Agent Logotip

AI Dev Agent Cena (AIDEV)

Nerazporejeno

Cena 1 AIDEV v USD v živo:

$0.00118441
-0.90%1D
AI Dev Agent (AIDEV) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:28:28 (UTC+8)

Današnja cena AI Dev Agent

Današnja cena kriptovalute AI Dev Agent (AIDEV) v živo je $ 0.00118441, s spremembo 0.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIDEV v USD je $ 0.00118441 na AIDEV.

Kriptovaluta AI Dev Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 92,003, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.68M AIDEV. V zadnjih 24 urah se je AIDEV trgovalo med $ 0.00118231 (najnižje) in $ 0.00119536 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00782371, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIDEV premaknil -0.06% v zadnji uri in -18.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AI Dev Agent (AIDEV)

$ 92.00K
--
$ 473.77K
77.68M
400,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija AI Dev Agent je $ 92.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIDEV je 77.68M, skupna ponudba pa znaša 400000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 473.77K.

Zgodovina cene AI Dev Agent, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00118231
24H Nizka
$ 0.00119536
24H Visoka

$ 0.00118231
$ 0.00119536
$ 0.00782371
$ 0
-0.06%

-0.90%

-18.10%

-18.10%

Zgodovina cen AI Dev Agent (AIDEV) v USD

Danes je bila sprememba cene AI Dev Agent v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene AI Dev Agent v USD $ -0.0005202875.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene AI Dev Agent v USD $ +0.0086960193.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene AI Dev Agent v USD $ +0.0009081449685266321.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.90%
30 dni$ -0.0005202875-43.92%
60 dni$ +0.0086960193+734.21%
90 dni$ +0.0009081449685266321+328.72%

Napoved cene za kriptovaluto AI Dev Agent

Napoved cene AI Dev Agent (AIDEV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIDEV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI Dev Agent (AIDEV) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AI Dev Agent lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI Dev Agent v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIDEV za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AI Dev Agent.

Kaj je AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

Vir AI Dev Agent (AIDEV)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AI Dev Agent

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AI Dev Agent?
Če bi kriptovaluta AI Dev Agent rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI Dev Agent.
Pomembne panožne novosti AI Dev Agent (AIDEV)

11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti AI Dev Agent

