Današnja cena AI Dev Agent

Današnja cena kriptovalute AI Dev Agent (AIDEV) v živo je $ 0.00118441, s spremembo 0.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIDEV v USD je $ 0.00118441 na AIDEV.

Kriptovaluta AI Dev Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 92,003, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.68M AIDEV. V zadnjih 24 urah se je AIDEV trgovalo med $ 0.00118231 (najnižje) in $ 0.00119536 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00782371, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AIDEV premaknil -0.06% v zadnji uri in -18.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AI Dev Agent (AIDEV)

Tržna kapitalizacija $ 92.00K$ 92.00K $ 92.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 473.77K$ 473.77K $ 473.77K Zaloga v obtoku 77.68M 77.68M 77.68M Skupna ponudba 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija AI Dev Agent je $ 92.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AIDEV je 77.68M, skupna ponudba pa znaša 400000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 473.77K.