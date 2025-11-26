Tokenomika yieldbasis (YB)

Odkrijte ključne vpoglede v yieldbasis (YB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 18:55:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen yieldbasis (YB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za yieldbasis (YB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 40.13M
Skupna ponudba:
$ 700.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 87.92M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 456.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.35919482061601
Trenutna cena:
$ 0.4564
Informacije o yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

Uradna spletna stran:
https://yieldbasis.com
Bela knjiga:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

Tokenomika yieldbasis (YB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike yieldbasis (YB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov YB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov YB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko YB, raziščite ceno žetona YB v živo!

