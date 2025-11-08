Današnja cena kriptovalute yieldbasis v živo je 0.561 USD. Tržna kapitalizacija YB je 49,321,250.187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute yieldbasis v živo je 0.561 USD. Tržna kapitalizacija YB je 49,321,250.187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute yieldbasis (YB) v živo je $ 0.561, s spremembo 8.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YB v USD je $ 0.561 na YB.
Kriptovaluta yieldbasis je trenutno na #512. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 87.92M YB. V zadnjih 24 urah se je YB trgovalo med $ 0.4944 (najnižje) in $ 0.5817 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9394352030918264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35919482061601.
V kratkoročni uspešnosti se je YB premaknil -0.61% v zadnji uri in +4.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.04M.
Tržne informacije yieldbasis (YB)
No.512
$ 49.32M
$ 1.04M
$ 561.00M
87.92M
1,000,000,000
700,000,000
8.79%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija yieldbasis je $ 49.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.04M. Obstoječa ponudba YB je 87.92M, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 561.00M.
Zgodovina cene yieldbasis, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4944
24H Nizka
$ 0.5817
24H Visoka
$ 0.4944
$ 0.5817
$ 0.9394352030918264
$ 0.35919482061601
-0.61%
+8.15%
+4.25%
+4.25%
Zgodovina cen yieldbasis (YB) v USD
Sledite spremembam cen yieldbasis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.042178
+8.15%
30 dni
$ +0.161
+40.25%
60 dni
$ +0.161
+40.25%
90 dni
$ +0.161
+40.25%
Današnja sprememba cene yieldbasis
Danes je YB zabeležil spremembo $ +0.042178 (+8.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene yieldbasis
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.161 (+40.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene yieldbasis
Če pogled razširimo na 60 dni, se je YB spremenil za $ +0.161 (+40.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene yieldbasis
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.161 (+40.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen yieldbasis (YB) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto yieldbasis
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute yieldbasis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute yieldbasis?
Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:
1. Interest rates: Changes in benchmark rates directly impact yield calculations and bond valuations.
2. Credit risk: The issuer's creditworthiness affects the risk premium demanded by investors.
3. Market liquidity: Higher liquidity typically reduces yield spreads.
4. Maturity: Longer-term bonds generally carry higher yields due to duration risk.
6. Risk management - Price monitoring helps set stop-losses and manage exposure
Napoved cene za kriptovaluto yieldbasis
Napoved cene yieldbasis (YB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen yieldbasis (YB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena yieldbasis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute yieldbasis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute yieldbasis.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto yieldbasis
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto yieldbasis? Nakup YB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute yieldbasis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute yieldbasis (YB).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 87.92M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in yieldbasis bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto yieldbasis
Z lastništvom kriptovalute yieldbasis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.
YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.
yieldbasis Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje yieldbasis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o yieldbasis
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta yieldbasis?
Če bi kriptovaluta yieldbasis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute yieldbasis.
Koliko je kriptovaluta yieldbasis vredna danes?
Današnja cena kriptovalute yieldbasis je $ 0.561. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta yieldbasis še vedno dobra naložba?
yieldbasis ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v YB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto yieldbasis?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto yieldbasis v vrednosti $ 1.04M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute yieldbasis?
Cena kriptovalute YB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute yieldbasis v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena YB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute yieldbasis?
Na ceno YB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,708.45
+0.90%
ETH
3,389.89
+2.80%
SOL
157.98
+1.65%
USDC
1.0002
-0.03%
COAI
1.1326
+3.65%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za YB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par YB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute yieldbasis gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute yieldbasis letos rasla?
Cena kriptovalute yieldbasis bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute yieldbasis (YB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:13 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti yieldbasis (YB)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.