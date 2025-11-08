Današnja cena yieldbasis

Današnja cena kriptovalute yieldbasis (YB) v živo je $ 0.561, s spremembo 8.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YB v USD je $ 0.561 na YB.

Kriptovaluta yieldbasis je trenutno na #512. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 87.92M YB. V zadnjih 24 urah se je YB trgovalo med $ 0.4944 (najnižje) in $ 0.5817 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9394352030918264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35919482061601.

V kratkoročni uspešnosti se je YB premaknil -0.61% v zadnji uri in +4.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.04M.

Tržne informacije yieldbasis (YB)

Uvrstitev No.512 Tržna kapitalizacija $ 49.32M$ 49.32M $ 49.32M Volumen (24H) $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 561.00M$ 561.00M $ 561.00M Zaloga v obtoku 87.92M 87.92M 87.92M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Hitrost kroženja 8.79% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija yieldbasis je $ 49.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.04M. Obstoječa ponudba YB je 87.92M, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 561.00M.