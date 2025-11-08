BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute yieldbasis v živo je 0.561 USD. Tržna kapitalizacija YB je 49,321,250.187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute yieldbasis v živo je 0.561 USD. Tržna kapitalizacija YB je 49,321,250.187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YB

Informacije o ceni YB

Kaj je YB

Bela knjiga YB

Uradna spletna stran YB

Tokenomika YB

Napoved cen YB

Zgodovina YB

YB Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute YB v fiat

Spot YB

Terminske pogodbe YB USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

yieldbasis Logotip

Cena yieldbasis(YB)

Cena 1 YB v USD v živo:

$0.5597
$0.5597$0.5597
+8.15%1D
USD
yieldbasis (YB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:13 (UTC+8)

Današnja cena yieldbasis

Današnja cena kriptovalute yieldbasis (YB) v živo je $ 0.561, s spremembo 8.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YB v USD je $ 0.561 na YB.

Kriptovaluta yieldbasis je trenutno na #512. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 87.92M YB. V zadnjih 24 urah se je YB trgovalo med $ 0.4944 (najnižje) in $ 0.5817 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9394352030918264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35919482061601.

V kratkoročni uspešnosti se je YB premaknil -0.61% v zadnji uri in +4.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.04M.

Tržne informacije yieldbasis (YB)

No.512

$ 49.32M
$ 49.32M$ 49.32M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 561.00M
$ 561.00M$ 561.00M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija yieldbasis je $ 49.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.04M. Obstoječa ponudba YB je 87.92M, skupna ponudba pa znaša 700000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 561.00M.

Zgodovina cene yieldbasis, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4944
$ 0.4944$ 0.4944
24H Nizka
$ 0.5817
$ 0.5817$ 0.5817
24H Visoka

$ 0.4944
$ 0.4944$ 0.4944

$ 0.5817
$ 0.5817$ 0.5817

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-0.61%

+8.15%

+4.25%

+4.25%

Zgodovina cen yieldbasis (YB) v USD

Sledite spremembam cen yieldbasis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.042178+8.15%
30 dni$ +0.161+40.25%
60 dni$ +0.161+40.25%
90 dni$ +0.161+40.25%
Današnja sprememba cene yieldbasis

Danes je YB zabeležil spremembo $ +0.042178 (+8.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene yieldbasis

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.161 (+40.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene yieldbasis

Če pogled razširimo na 60 dni, se je YB spremenil za $ +0.161 (+40.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene yieldbasis

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.161 (+40.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen yieldbasis (YB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen yieldbasis.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto yieldbasis

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute yieldbasis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute yieldbasis?

Yield basis (YB) prices are influenced by several key factors:

1. Interest rates: Changes in benchmark rates directly impact yield calculations and bond valuations.

2. Credit risk: The issuer's creditworthiness affects the risk premium demanded by investors.

3. Market liquidity: Higher liquidity typically reduces yield spreads.

4. Maturity: Longer-term bonds generally carry higher yields due to duration risk.

5. Inflation expectations: Rising inflation erodes real returns, pushing yields higher.

6. Supply and demand: Market sentiment and investor appetite affect pricing dynamics.

7. Economic conditions: GDP growth, employment data, and monetary policy influence overall yield environment.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute yieldbasis?

People want to know YieldBasis (YB) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine if it's a good time to buy, sell, or hold YB tokens

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains/losses

3. Trading opportunities - Day traders and swing traders need real-time prices to execute profitable trades

4. Market analysis - Understanding price trends helps predict future movements

5. DeFi participation - YB price affects yield farming and staking reward calculations

6. Risk management - Price monitoring helps set stop-losses and manage exposure

Napoved cene za kriptovaluto yieldbasis

Napoved cene yieldbasis (YB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen yieldbasis (YB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena yieldbasis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute yieldbasis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute yieldbasis.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto yieldbasis

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto yieldbasis? Nakup YB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute yieldbasis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute yieldbasis (YB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 87.92M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in yieldbasis bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu yieldbasis (YB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto yieldbasis

Z lastništvom kriptovalute yieldbasis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup yieldbasis (YB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje yieldbasis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna yieldbasis spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o yieldbasis

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta yieldbasis?
Če bi kriptovaluta yieldbasis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute yieldbasis.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:07:13 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti yieldbasis (YB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti yieldbasis

YB USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na YB z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami YB USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte yieldbasis (YB) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute yieldbasis v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
YB/USDT
$0.5597
$0.5597$0.5597
+8.15%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3200
$0.3200$0.3200

+540.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24749
$0.24749$0.24749

+126.36%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01053
$0.01053$0.01053

+67.14%

Kusama

Kusama

KSM

$16.705
$16.705$16.705

+64.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000008000
$0.000008000$0.000008000

+33.33%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz YB v USD

Znesek

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.561 USD