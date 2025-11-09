Na podlagi vaše napovedi bi lahko Yieldbasis zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.5804.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Yieldbasis zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.609420.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena YB za leto 2027 $ 0.639891 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena YB za leto 2028 $ 0.671885 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YB v letu 2029 $ 0.705479 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YB v letu 2030 $ 0.740753 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Yieldbasis lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.2066.

Leta 2050 bi se cena Yieldbasis lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.9654.