Tokenomika WELL3 (WELL)

Odkrijte ključne vpoglede v WELL3 (WELL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:59:50 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen WELL3 (WELL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WELL3 (WELL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 606.71K
Skupna ponudba:
$ 42.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 4.12B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.19M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.002769
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000040061984288747
Trenutna cena:
$ 0.0001474
Informacije o WELL3 (WELL)

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Uradna spletna stran:
http://www.wellaios.ai/
Bela knjiga:
https://docs.well3.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

Tokenomika WELL3 (WELL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WELL3 (WELL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WELL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WELL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WELL, raziščite ceno žetona WELL v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti