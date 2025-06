WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

Ime in priimekWELL

UvrstitevNo.1815

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,04%

Razpoložljivi obtok4 116 089 000

Največja ponudba42 000 000 000

Skupna ponudba42 000 000 000

Hitrost kroženja0.098%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.002682324275598843,2024-07-20

Najnižja cena0.000140917460864389,2025-04-25

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

