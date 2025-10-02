Tokenomika VeThor Token (VTHO)

Tokenomika VeThor Token (VTHO)

Odkrijte ključne vpoglede v VeThor Token (VTHO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:58:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen VeThor Token (VTHO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VeThor Token (VTHO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 153.78M
Skupna ponudba:
$ 94.58B
Razpoložljivi obtok:
$ 94.58B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 153.78M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0284833
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000152617258992
Trenutna cena:
$ 0.001626
Informacije o VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

Uradna spletna stran:
https://www.vechain.org/
Bela knjiga:
https://docs.vechain.org
Raziskovalec blokov:
https://vechainstats.com/

Tokenomika VeThor Token (VTHO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike VeThor Token (VTHO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VTHO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VTHO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VTHO, raziščite ceno žetona VTHO v živo!

Zgodovina cen VeThor Token (VTHO)

Analiza zgodovine cen VTHO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene VTHO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VTHO? Naša stran za napovedovanje cen VTHO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

