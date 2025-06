VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

UvrstitevNo.199

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok90,128,530,646

Največja ponudba0

Skupna ponudba90,128,530,646

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2018-07-31 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.0420125,2018-08-01

Najnižja cena0.000152617258992,2020-03-13

Javna veriga blokovVET

