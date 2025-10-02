Tokenomika Viction (VIC)

Odkrijte ključne vpoglede v Viction (VIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:55:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Viction (VIC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Viction (VIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 25.35M
Skupna ponudba:
$ 210.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 122.72M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 43.39M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.915
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1359477912669297
Trenutna cena:
$ 0.2066
Informacije o Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone.

VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Uradna spletna stran:
https://viction.xyz/
Bela knjiga:
https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research
Raziskovalec blokov:
https://www.vicscan.xyz/

Tokenomika Viction (VIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Viction (VIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VIC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VIC, raziščite ceno žetona VIC v živo!

Kako kupiti VIC

Želite v svoj portfelj dodati Viction (VIC)? MEXC podpira različne načine nakupa VIC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Viction (VIC)

Analiza zgodovine cen VIC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene VIC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VIC? Naša stran za napovedovanje cen VIC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

