Odkrijte ključne vpoglede v USDP (USDP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za USDP (USDP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Zdaj, ko razumete tokenomiko USDP, raziščite ceno žetona USDP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov USDP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike USDP (USDP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USDP? Naša stran za napovedovanje cen USDP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen USDP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

