Odkrijte ključne vpoglede v Token Pocket (TPT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:43:18 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Token Pocket (TPT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Token Pocket (TPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 60.86M
Skupna ponudba:
$ 3.47B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.47B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 103.58M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.14943
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00079179
Trenutna cena:
$ 0.017556
Informacije o Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Uradna spletna stran:
https://www.tp.xyz/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092

Tokenomika Token Pocket (TPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Token Pocket (TPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TPT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TPT, raziščite ceno žetona TPT v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

