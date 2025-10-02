Tokenomika SUPERTRUST (SUT)

Tokenomika SUPERTRUST (SUT)

Odkrijte ključne vpoglede v SUPERTRUST (SUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:09:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen SUPERTRUST (SUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUPERTRUST (SUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.41M
Skupna ponudba:
$ 188.40M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.02M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 872.56M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 18.733
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.3344397049660654
Trenutna cena:
$ 3.66
Informacije o SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

Uradna spletna stran:
https://supertrust.club/
Bela knjiga:
https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55

Tokenomika SUPERTRUST (SUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SUPERTRUST (SUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUT, raziščite ceno žetona SUT v živo!

Zgodovina cen SUPERTRUST (SUT)

Analiza zgodovine cen SUT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUT? Naša stran za napovedovanje cen SUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

