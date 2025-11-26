Tokenomika SUMMIT (SUMMIT)

Tokenomika SUMMIT (SUMMIT)

Odkrijte ključne vpoglede v SUMMIT (SUMMIT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:25:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen SUMMIT (SUMMIT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SUMMIT (SUMMIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 2.03T
$ 2.03T$ 2.03T
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.31M
$ 23.31M$ 23.31M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000010580377364973
$ 0.000010580377364973$ 0.000010580377364973
Trenutna cena:
$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111

Informacije o SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

Uradna spletna stran:
https://msummit.io/
Bela knjiga:
https://msummit.io/Summit_Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/A3vBwL3Pd6nkBqVo87D6TLWYG4ekWuDeqCoLFeyvRMcb

Tokenomika SUMMIT (SUMMIT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SUMMIT (SUMMIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SUMMIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUMMIT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SUMMIT, raziščite ceno žetona SUMMIT v živo!

Kako kupiti SUMMIT

Želite v svoj portfelj dodati SUMMIT (SUMMIT)? MEXC podpira različne načine nakupa SUMMIT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen SUMMIT (SUMMIT)

Analiza zgodovine cen SUMMIT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SUMMIT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SUMMIT? Naša stran za napovedovanje cen SUMMIT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

