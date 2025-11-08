Današnja cena SUMMIT

Današnja cena kriptovalute SUMMIT (SUMMIT) v živo je $ 0.0000092, s spremembo 2.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUMMIT v USD je $ 0.0000092 na SUMMIT.

Kriptovaluta SUMMIT je trenutno na #3522. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SUMMIT. V zadnjih 24 urah se je SUMMIT trgovalo med $ 0.0000086 (najnižje) in $ 0.0000107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.002838504788824605, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000010580377364973.

V kratkoročni uspešnosti se je SUMMIT premaknil -3.16% v zadnji uri in -9.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.04K.

Tržne informacije SUMMIT (SUMMIT)

Uvrstitev No.3522 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.32M$ 19.32M $ 19.32M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 Skupna ponudba 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 Javna veriga blokov SOL

