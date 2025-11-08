BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SUMMIT v živo je 0.0000092 USD. Tržna kapitalizacija SUMMIT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SUMMIT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena SUMMIT(SUMMIT)

Cena 1 SUMMIT v USD v živo:

$0.0000092
$0.0000092$0.0000092
+2.22%1D
USD
SUMMIT (SUMMIT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:01 (UTC+8)

Današnja cena SUMMIT

Današnja cena kriptovalute SUMMIT (SUMMIT) v živo je $ 0.0000092, s spremembo 2.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SUMMIT v USD je $ 0.0000092 na SUMMIT.

Kriptovaluta SUMMIT je trenutno na #3522. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SUMMIT. V zadnjih 24 urah se je SUMMIT trgovalo med $ 0.0000086 (najnižje) in $ 0.0000107 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.002838504788824605, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000010580377364973.

V kratkoročni uspešnosti se je SUMMIT premaknil -3.16% v zadnji uri in -9.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.04K.

Tržne informacije SUMMIT (SUMMIT)

No.3522

--
----

$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K

$ 19.32M
$ 19.32M$ 19.32M

--
----

2,100,000,000,000
2,100,000,000,000 2,100,000,000,000

2,030,499,956,251
2,030,499,956,251 2,030,499,956,251

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija SUMMIT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.04K. Obstoječa ponudba SUMMIT je --, skupna ponudba pa znaša 2030499956251. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.32M.

Zgodovina cene SUMMIT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000086
$ 0.0000086$ 0.0000086
24H Nizka
$ 0.0000107
$ 0.0000107$ 0.0000107
24H Visoka

$ 0.0000086
$ 0.0000086$ 0.0000086

$ 0.0000107
$ 0.0000107$ 0.0000107

$ 0.002838504788824605
$ 0.002838504788824605$ 0.002838504788824605

$ 0.000010580377364973
$ 0.000010580377364973$ 0.000010580377364973

-3.16%

+2.22%

-9.81%

-9.81%

Zgodovina cen SUMMIT (SUMMIT) v USD

Sledite spremembam cen SUMMIT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000002+2.22%
30 dni$ -0.0000047-33.82%
60 dni$ -0.000012-56.61%
90 dni$ -0.0000569-86.09%
Današnja sprememba cene SUMMIT

Danes je SUMMIT zabeležil spremembo $ +0.0000002 (+2.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SUMMIT

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000047 (-33.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SUMMIT

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SUMMIT spremenil za $ -0.000012 (-56.61%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SUMMIT

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000569 (-86.09%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SUMMIT (SUMMIT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SUMMIT.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SUMMIT

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SUMMIT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SUMMIT?

SUMMIT token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact SUMMIT's price movements.

Utility and Adoption: The token's use cases within its ecosystem, including staking rewards, governance rights, and platform features.

Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply affect scarcity and demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing and reduced volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive positive price momentum.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and compliance developments influence investor sentiment.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact long-term value perception.

Competition: Performance relative to similar DeFi or gaming tokens in the market.

Community Engagement: Active user base and social media presence contribute to organic growth and adoption.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SUMMIT?

People want to know SUMMIT price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Napoved cene za kriptovaluto SUMMIT

Napoved cene SUMMIT (SUMMIT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SUMMIT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SUMMIT (SUMMIT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SUMMIT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SUMMIT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SUMMIT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SUMMIT.

O SUMMIT

SUMMIT (SUMMIT) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a secure and efficient medium of exchange for users within its ecosystem. SUMMIT is built on an ERC-20 token standard, which is a common list of rules governing how tokens can be transferred, how transactions are approved, how users can access data about a token, and the total supply of tokens. The asset's primary role is to facilitate transactions within its network, with the broader aim of enhancing the scalability and accessibility of digital currencies. As an Ethereum-based asset, SUMMIT can also be used in smart contracts and decentralized applications (dApps).

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SUMMIT

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SUMMIT? Nakup SUMMIT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SUMMIT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SUMMIT (SUMMIT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SUMMIT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SUMMIT (SUMMIT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SUMMIT

Z lastništvom kriptovalute SUMMIT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SUMMIT (SUMMIT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SUMMIT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SUMMIT spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SUMMIT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SUMMIT?
Če bi kriptovaluta SUMMIT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SUMMIT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:14:01 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti SUMMIT

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

