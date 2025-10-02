Tokenomika STUFF.io (STUFF)

Tokenomika STUFF.io (STUFF)

Odkrijte ključne vpoglede v STUFF.io (STUFF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:08:45 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen STUFF.io (STUFF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za STUFF.io (STUFF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 11.33M
Skupna ponudba:
$ 7.40B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.72B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.05
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003655680498684791
Trenutna cena:
$ 0.00417
Informacije o STUFF.io (STUFF)

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

Uradna spletna stran:
https://stuff.io/
Bela knjiga:
https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce
Raziskovalec blokov:
https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b

Tokenomika STUFF.io (STUFF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike STUFF.io (STUFF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STUFF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STUFF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STUFF, raziščite ceno žetona STUFF v živo!

Kako kupiti STUFF

Želite v svoj portfelj dodati STUFF.io (STUFF)? MEXC podpira različne načine nakupa STUFF, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen STUFF.io (STUFF)

Analiza zgodovine cen STUFF pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene STUFF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STUFF? Naša stran za napovedovanje cen STUFF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti