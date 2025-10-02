Tokenomika StrikeBit AI (STRIKE)

Tokenomika StrikeBit AI (STRIKE)

Odkrijte ključne vpoglede v StrikeBit AI (STRIKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:03:45 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen StrikeBit AI (STRIKE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za StrikeBit AI (STRIKE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.89M
Skupna ponudba:
$ 2.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 209.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 46.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.045
Najnižja vrednost vseh časov:
--
Trenutna cena:
$ 0.02332
Informacije o StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

Uradna spletna stran:
https://www.strikebit.io/
Bela knjiga:
https://docs.strikebit.io/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x2aa89a0113bcbbcdc5812c6df794e2d9650fc1af

Tokenomika StrikeBit AI (STRIKE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike StrikeBit AI (STRIKE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov STRIKE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STRIKE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko STRIKE, raziščite ceno žetona STRIKE v živo!

