Tokenomika Streamflow (STREAM)
Tokenomika in analiza cen Streamflow (STREAM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Streamflow (STREAM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Streamflow (STREAM)
Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).
Tokenomika Streamflow (STREAM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Streamflow (STREAM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov STREAM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov STREAM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko STREAM, raziščite ceno žetona STREAM v živo!
Kako kupiti STREAM
Želite v svoj portfelj dodati Streamflow (STREAM)? MEXC podpira različne načine nakupa STREAM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Streamflow (STREAM)
Analiza zgodovine cen STREAM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene STREAM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal STREAM? Naša stran za napovedovanje cen STREAM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite Streamflow (STREAM)
Znesek
1 STREAM = 0.06071 USD