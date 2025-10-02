Tokenomika SociaPol (SPOL)
Tokenomika in analiza cen SociaPol (SPOL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SociaPol (SPOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SociaPol (SPOL)
SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.
Tokenomika SociaPol (SPOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SociaPol (SPOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SPOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SPOL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SPOL, raziščite ceno žetona SPOL v živo!
Kako kupiti SPOL
Želite v svoj portfelj dodati SociaPol (SPOL)? MEXC podpira različne načine nakupa SPOL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen SociaPol (SPOL)
Analiza zgodovine cen SPOL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SPOL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SPOL? Naša stran za napovedovanje cen SPOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
