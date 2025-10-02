Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS)

Odkrijte ključne vpoglede v The Unfettered Souls (SOULS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:35:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen The Unfettered Souls (SOULS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Unfettered Souls (SOULS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 416.63K
Skupna ponudba:
$ 2.25B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.14B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 819.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03889
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000249381669055289
Trenutna cena:
$ 0.000364
Informacije o The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://theunfettered.io/
Bela knjiga:
https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOULS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOULS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOULS, raziščite ceno žetona SOULS v živo!

Kako kupiti SOULS

Želite v svoj portfelj dodati The Unfettered Souls (SOULS)? MEXC podpira različne načine nakupa SOULS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen The Unfettered Souls (SOULS)

Analiza zgodovine cen SOULS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SOULS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOULS? Naša stran za napovedovanje cen SOULS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

