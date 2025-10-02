Odkrijte ključne vpoglede v The Unfettered Souls (SOULS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za The Unfettered Souls (SOULS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOULS, raziščite ceno žetona SOULS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOULS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOULS? Naša stran za napovedovanje cen SOULS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SOULS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

