The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike The Unfettered Souls (SOULS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOULS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOULS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOULS, raziščite ceno žetona SOULS v živo!
Zgodovina cen The Unfettered Souls (SOULS)
Analiza zgodovine cen SOULS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene SOULS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOULS? Naša stran za napovedovanje cen SOULS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
