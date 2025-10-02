Tokenomika SoSoValue (SOSO)

Tokenomika SoSoValue (SOSO)

Odkrijte ključne vpoglede v SoSoValue (SOSO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen SoSoValue (SOSO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SoSoValue (SOSO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 200.17M
$ 200.17M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 274.77M
$ 274.77M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 728.50M
$ 728.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.5
$ 1.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385
Trenutna cena:
$ 0.7285
$ 0.7285

Informacije o SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

Uradna spletna stran:
https://sosovalue.com/
Bela knjiga:
https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

Tokenomika SoSoValue (SOSO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SoSoValue (SOSO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SOSO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOSO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOSO, raziščite ceno žetona SOSO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

