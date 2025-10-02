Tokenomika Sonic SVM (SONIC)

Tokenomika Sonic SVM (SONIC)

Odkrijte ključne vpoglede v Sonic SVM (SONIC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:35:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Sonic SVM (SONIC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sonic SVM (SONIC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 68.23M
$ 68.23M
Skupna ponudba:
$ 2.40B
$ 2.40B
Razpoložljivi obtok:
$ 383.98M
$ 383.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 426.46M
$ 426.46M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.31
$ 1.31
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847
Trenutna cena:
$ 0.17769
$ 0.17769

Informacije o Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Uradna spletna stran:
https://www.sonic.game/
Bela knjiga:
https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES

Tokenomika Sonic SVM (SONIC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sonic SVM (SONIC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SONIC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SONIC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SONIC, raziščite ceno žetona SONIC v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

