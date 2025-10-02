Odkrijte ključne vpoglede v Soldex (SOLX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Soldex (SOLX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLX, raziščite ceno žetona SOLX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOLX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Soldex (SOLX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLX? Naša stran za napovedovanje cen SOLX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SOLX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

