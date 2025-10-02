Tokenomika SOEX (SOEX)
Tokenomika in analiza cen SOEX (SOEX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SOEX (SOEX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SOEX (SOEX)
Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities.
Tokenomika SOEX (SOEX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SOEX (SOEX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOEX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOEX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOEX, raziščite ceno žetona SOEX v živo!
