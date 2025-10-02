Tokenomika SENSORIUM (SENSO)

Odkrijte ključne vpoglede v SENSORIUM (SENSO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen SENSORIUM (SENSO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SENSORIUM (SENSO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 235.40K
$ 235.40K$ 235.40K
Skupna ponudba:
$ 715.28M
$ 715.28M$ 715.28M
Razpoložljivi obtok:
$ 70.27M
$ 70.27M$ 70.27M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.4
$ 3.4$ 3.4
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003283629899585186
$ 0.003283629899585186$ 0.003283629899585186
Trenutna cena:
$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335

Informacije o SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Uradna spletna stran:
https://sensoriumxr.com/
Bela knjiga:
https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

Tokenomika SENSORIUM (SENSO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike SENSORIUM (SENSO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SENSO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SENSO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SENSO, raziščite ceno žetona SENSO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

