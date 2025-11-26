Odkrijte ključne vpoglede v SBTC (SBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SBTC (SBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

sBTC is a 1:1 Bitcoin-backed asset, allowing users to put their BTC to work in DeFi, dApps, and other applications. sBTC transactions benefit from 100% Bitcoin finality, enabling decentralized movement in Bitcoin DeFi.

sBTC is a 1:1 Bitcoin-backed asset, allowing users to put their BTC to work in DeFi, dApps, and other applications. sBTC transactions benefit from 100% Bitcoin finality, enabling decentralized movement in Bitcoin DeFi.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SBTC, raziščite ceno žetona SBTC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SBTC (SBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SBTC? Naša stran za napovedovanje cen SBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen SBTC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati SBTC (SBTC)? MEXC podpira različne načine nakupa SBTC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.