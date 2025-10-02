Tokenomika Reform DAO (RFRM)

Odkrijte ključne vpoglede v Reform DAO (RFRM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:02:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Reform DAO (RFRM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Reform DAO (RFRM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.90M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.6799
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.017423047468150505
Trenutna cena:
$ 0.0179
Informacije o Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Uradna spletna stran:
https://reformdao.com
Bela knjiga:
https://docs.reformdao.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E

Tokenomika Reform DAO (RFRM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Reform DAO (RFRM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RFRM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RFRM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RFRM, raziščite ceno žetona RFRM v živo!

Kako kupiti RFRM

Želite v svoj portfelj dodati Reform DAO (RFRM)? MEXC podpira različne načine nakupa RFRM, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Reform DAO (RFRM)

Analiza zgodovine cen RFRM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RFRM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RFRM? Naša stran za napovedovanje cen RFRM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

