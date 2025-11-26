Tokenomika Quack AI (Q)

Odkrijte ključne vpoglede v Quack AI (Q), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:49:56 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Quack AI (Q)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Quack AI (Q), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 125.80M
$ 125.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.053122
$ 0.053122
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.01258
$ 0.01258

Informacije o Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Uradna spletna stran:
https://quackai.ai/
Bela knjiga:
https://quackai.gitbook.io/docs
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xc07e1300dc138601fa6b0b59f8d0fa477e690589

Tokenomika Quack AI (Q): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Quack AI (Q) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov Q, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov Q.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko Q, raziščite ceno žetona Q v živo!

Zgodovina cen Quack AI (Q)

Analiza zgodovine cen Q pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene Q

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal Q? Naša stran za napovedovanje cen Q združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

