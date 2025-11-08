Današnja cena Quack AI

Današnja cena kriptovalute Quack AI (Q) v živo je $ 0.024172, s spremembo 3.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz Q v USD je $ 0.024172 na Q.

Kriptovaluta Quack AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- Q. V zadnjih 24 urah se je Q trgovalo med $ 0.021765 (najnižje) in $ 0.025043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je Q premaknil +0.07% v zadnji uri in +1.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 117.58K.

Tržne informacije Quack AI (Q)

Tržna kapitalizacija -- Volumen (24H) $ 117.58K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 241.72M Zaloga v obtoku -- Skupna ponudba 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Quack AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 117.58K. Obstoječa ponudba Q je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 241.72M.