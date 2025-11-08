BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Quack AI v živo je 0.024172 USD. Tržna kapitalizacija Q je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz Q v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Quack AI Logotip

Cena Quack AI(Q)

Cena 1 Q v USD v živo:

USD
Quack AI (Q) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:52 (UTC+8)

Današnja cena Quack AI

Današnja cena kriptovalute Quack AI (Q) v živo je $ 0.024172, s spremembo 3.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz Q v USD je $ 0.024172 na Q.

Kriptovaluta Quack AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- Q. V zadnjih 24 urah se je Q trgovalo med $ 0.021765 (najnižje) in $ 0.025043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je Q premaknil +0.07% v zadnji uri in +1.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 117.58K.

Tržne informacije Quack AI (Q)

$ 117.58K
$ 117.58K$ 117.58K

$ 241.72M
$ 241.72M$ 241.72M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Quack AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 117.58K. Obstoječa ponudba Q je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 241.72M.

Zgodovina cene Quack AI, USD

Zgodovina cen Quack AI (Q) v USD

Sledite spremembam cen Quack AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00073559+3.14%
30 dni$ -0.002305-8.71%
60 dni$ +0.008978+59.08%
90 dni$ +0.022172+1,108.60%
Današnja sprememba cene Quack AI

Danes je Q zabeležil spremembo $ +0.00073559 (+3.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Quack AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002305 (-8.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Quack AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je Q spremenil za $ +0.008978 (+59.08%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Quack AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.022172 (+1,108.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Quack AI (Q) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Quack AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Quack AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Quack AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Quack AI?

Quack AI (Q) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact Q token value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive demand.

Technology Development: Updates, partnerships, and AI advancements affect investor interest.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations and AI governance policies create market volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Quack AI?

People want to know Quack AI (Q) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Quack AI

Napoved cene Quack AI (Q) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena Q v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Quack AI (Q) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Quack AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Quack AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen Q za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Quack AI.

O Quack AI

Q (Q) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of Q is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe in a decentralized manner. It uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines both Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models, aiming to provide a balance between security and energy efficiency. The asset is typically used for online payments, remittances, and as a store of value. Q's blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) and execute agreements without the need for a trusted third party.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Quack AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Quack AI? Nakup Q je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Quack AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Quack AI (Q).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Quack AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Quack AI (Q)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Quack AI

Z lastništvom kriptovalute Quack AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Quack AI (Q) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Quack AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Quack AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Quack AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Quack AI?
Če bi kriptovaluta Quack AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Quack AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:52 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Quack AI (Q)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

