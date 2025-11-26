Tokenomika Pre-Retogeum (PRTG)

Odkrijte ključne vpoglede v Pre-Retogeum (PRTG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Pre-Retogeum (PRTG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pre-Retogeum (PRTG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o Pre-Retogeum (PRTG)

The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth.

Uradna spletna stran:
https://www.retogeum.io/
Bela knjiga:
https://www.retogeum.io/_files/ugd/474ccd_07e565059b964a77a51d6ca603297279.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xBD04ccc050058a6A422851fA6c0F92BB65EB06ca

Tokenomika Pre-Retogeum (PRTG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pre-Retogeum (PRTG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PRTG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PRTG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PRTG, raziščite ceno žetona PRTG v živo!

