PRTG

The Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.

Ime in priimekPRTG

UvrstitevNo.5722

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,00

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10.000.000

Skupna ponudba10.000.000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov70.02229836886762,2023-12-02

Najnižja cena0.31744360961715085,2023-12-03

Javna veriga blokovETH

UvodThe Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.