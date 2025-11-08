Današnja cena PlayMindProtocol

Današnja cena kriptovalute PlayMindProtocol (PMIND) v živo je $ 0.0055, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PMIND v USD je $ 0.0055 na PMIND.

Kriptovaluta PlayMindProtocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PMIND. V zadnjih 24 urah se je PMIND trgovalo med $ 0.0051 (najnižje) in $ 0.01164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PMIND premaknil -0.37% v zadnji uri in -45.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 585.41K.

Tržne informacije PlayMindProtocol (PMIND)

Tržne informacije PlayMindProtocol (PMIND)

Tržna kapitalizacija --
Volumen (24H) $ 585.41K
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.00K
Zaloga v obtoku --
Skupna ponudba 10,000,000
Javna veriga blokov BSC

