Odkrijte ključne vpoglede v Pipe Network (PIPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pipe Network (PIPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PIPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pipe Network (PIPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

