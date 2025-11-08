Današnja cena Pipe Network

Današnja cena kriptovalute Pipe Network (PIPE) v živo je $ 0.08654, s spremembo 15.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIPE v USD je $ 0.08654 na PIPE.

Kriptovaluta Pipe Network je trenutno na #1233. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M PIPE. V zadnjih 24 urah se je PIPE trgovalo med $ 0.07411 (najnižje) in $ 0.09694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.34291515733046557, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05288812467524619.

V kratkoročni uspešnosti se je PIPE premaknil -0.03% v zadnji uri in +5.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.51K.

Tržne informacije Pipe Network (PIPE)

Uvrstitev No.1233 Tržna kapitalizacija $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Volumen (24H) $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.54M$ 86.54M $ 86.54M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 10.00% Javna veriga blokov SOL

