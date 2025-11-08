Današnja cena kriptovalute Pipe Network v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija PIPE je 8,654,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pipe Network v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija PIPE je 8,654,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Pipe Network (PIPE) v živo je $ 0.08654, s spremembo 15.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIPE v USD je $ 0.08654 na PIPE.
Kriptovaluta Pipe Network je trenutno na #1233. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M PIPE. V zadnjih 24 urah se je PIPE trgovalo med $ 0.07411 (najnižje) in $ 0.09694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.34291515733046557, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05288812467524619.
V kratkoročni uspešnosti se je PIPE premaknil -0.03% v zadnji uri in +5.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.51K.
Tržne informacije Pipe Network (PIPE)
No.1233
$ 8.65M
$ 69.51K
$ 86.54M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Pipe Network je $ 8.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 69.51K. Obstoječa ponudba PIPE je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.54M.
Zgodovina cene Pipe Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.07411
24H Nizka
$ 0.09694
24H Visoka
$ 0.07411
$ 0.09694
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-0.03%
+15.41%
+5.47%
+5.47%
Zgodovina cen Pipe Network (PIPE) v USD
Sledite spremembam cen Pipe Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0115552
+15.41%
30 dni
$ -0.06826
-44.10%
60 dni
$ +0.03654
+73.08%
90 dni
$ +0.03654
+73.08%
Današnja sprememba cene Pipe Network
Danes je PIPE zabeležil spremembo $ +0.0115552 (+15.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Pipe Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06826 (-44.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Pipe Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PIPE spremenil za $ +0.03654 (+73.08%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Pipe Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03654 (+73.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pipe Network (PIPE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pipe Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pipe Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pipe Network?
Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.
Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pipe Network?
People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Pipe Network
Napoved cene Pipe Network (PIPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PIPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pipe Network (PIPE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pipe Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pipe Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PIPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pipe Network.
O Pipe Network
PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pipe Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pipe Network? Nakup PIPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pipe Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pipe Network (PIPE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 100.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Pipe Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Pipe Network
Z lastništvom kriptovalute Pipe Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Pipe Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Pipe Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pipe Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pipe Network?
Če bi kriptovaluta Pipe Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pipe Network.
Koliko je kriptovaluta Pipe Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pipe Network je $ 0.08654. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pipe Network še vedno dobra naložba?
Pipe Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PIPE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pipe Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pipe Network v vrednosti $ 69.51K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pipe Network?
Cena kriptovalute PIPE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pipe Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PIPE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pipe Network?
Na ceno PIPE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,781.41
+0.97%
ETH
3,398.98
+3.07%
SOL
158.42
+1.93%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1542
+5.62%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PIPE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PIPE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pipe Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pipe Network letos rasla?
Cena kriptovalute Pipe Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pipe Network (PIPE).
Pomembne panožne novosti Pipe Network (PIPE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
