BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Pipe Network v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija PIPE je 8,654,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pipe Network v živo je 0.08654 USD. Tržna kapitalizacija PIPE je 8,654,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PIPE

Informacije o ceni PIPE

Kaj je PIPE

Bela knjiga PIPE

Uradna spletna stran PIPE

Tokenomika PIPE

Napoved cen PIPE

Zgodovina PIPE

PIPE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute PIPE v fiat

Spot PIPE

Terminske pogodbe PIPE USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Pipe Network Logotip

Cena Pipe Network(PIPE)

Cena 1 PIPE v USD v živo:

$0.08654
$0.08654$0.08654
+15.41%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:02:41 (UTC+8)

Današnja cena Pipe Network

Današnja cena kriptovalute Pipe Network (PIPE) v živo je $ 0.08654, s spremembo 15.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIPE v USD je $ 0.08654 na PIPE.

Kriptovaluta Pipe Network je trenutno na #1233. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8.65M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M PIPE. V zadnjih 24 urah se je PIPE trgovalo med $ 0.07411 (najnižje) in $ 0.09694 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.34291515733046557, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05288812467524619.

V kratkoročni uspešnosti se je PIPE premaknil -0.03% v zadnji uri in +5.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.51K.

Tržne informacije Pipe Network (PIPE)

No.1233

$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M

$ 69.51K
$ 69.51K$ 69.51K

$ 86.54M
$ 86.54M$ 86.54M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Pipe Network je $ 8.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 69.51K. Obstoječa ponudba PIPE je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.54M.

Zgodovina cene Pipe Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.07411
$ 0.07411$ 0.07411
24H Nizka
$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694
24H Visoka

$ 0.07411
$ 0.07411$ 0.07411

$ 0.09694
$ 0.09694$ 0.09694

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-0.03%

+15.41%

+5.47%

+5.47%

Zgodovina cen Pipe Network (PIPE) v USD

Sledite spremembam cen Pipe Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0115552+15.41%
30 dni$ -0.06826-44.10%
60 dni$ +0.03654+73.08%
90 dni$ +0.03654+73.08%
Današnja sprememba cene Pipe Network

Danes je PIPE zabeležil spremembo $ +0.0115552 (+15.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Pipe Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06826 (-44.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Pipe Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PIPE spremenil za $ +0.03654 (+73.08%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Pipe Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03654 (+73.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Pipe Network (PIPE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Pipe Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Pipe Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Pipe Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Pipe Network?

Several key factors influence Pipe Network (PIPE) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in users, developers, and applications built on the Pipe Network increases utility demand.

Technology Development: Protocol upgrades, security improvements, and new feature releases affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence PIPE prices.

Partnerships: Strategic alliances with other projects, exchanges, or enterprises can drive price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and DeFi protocols impact trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain networks and DeFi protocols affects market positioning.

Tokenomics: Emission schedules, burning mechanisms, and governance decisions influence long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Pipe Network?

People want to know Pipe Network (PIPE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto Pipe Network

Napoved cene Pipe Network (PIPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PIPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pipe Network (PIPE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pipe Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pipe Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PIPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pipe Network.

O Pipe Network

PIPE is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate transactions and transfers in a secure and decentralized manner, leveraging the power of blockchain to ensure the integrity and safety of each transaction. The primary role of PIPE is to serve as a medium of exchange within its specific ecosystem, enabling users to transact and interact with various services and applications. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted blockchain principles, ensuring transparency and reliability. PIPE's typical use cases include payments, asset transfers, and participation in decentralized applications, reflecting its broad utility in the evolving digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Pipe Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Pipe Network? Nakup PIPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Pipe Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Pipe Network (PIPE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 100.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Pipe Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Pipe Network (PIPE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Pipe Network

Z lastništvom kriptovalute Pipe Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Pipe Network (PIPE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Pipe Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Pipe Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pipe Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pipe Network?
Če bi kriptovaluta Pipe Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pipe Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:02:41 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Pipe Network (PIPE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Pipe Network

PIPE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PIPE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PIPE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Pipe Network (PIPE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Pipe Network v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PIPE/USDT
$0.08654
$0.08654$0.08654
+15.40%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3283
$0.3283$0.3283

+556.60%

Flux

Flux

FLUX

$0.24100
$0.24100$0.24100

+120.43%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01150
$0.01150$0.01150

+82.53%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009387
$0.000009387$0.000009387

+56.45%

0G

0G

0G

$1.602
$1.602$1.602

+53.44%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PIPE v USD

Znesek

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.08654 USD