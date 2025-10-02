Tokenomika Seed.Photo (PHOTO)

Odkrijte ključne vpoglede v Seed.Photo (PHOTO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:38:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Seed.Photo (PHOTO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Seed.Photo (PHOTO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.24B
$ 1.24B$ 1.24B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.34
$ 4.34$ 4.34
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.47730885327562134
$ 0.47730885327562134$ 0.47730885327562134
Trenutna cena:
$ 0.6775
$ 0.6775$ 0.6775

Informacije o Seed.Photo (PHOTO)

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

Uradna spletna stran:
https://www.seed.photo
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7

Tokenomika Seed.Photo (PHOTO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Seed.Photo (PHOTO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PHOTO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PHOTO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PHOTO, raziščite ceno žetona PHOTO v živo!

Kako kupiti PHOTO

Želite v svoj portfelj dodati Seed.Photo (PHOTO)? MEXC podpira različne načine nakupa PHOTO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Seed.Photo (PHOTO)

Analiza zgodovine cen PHOTO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene PHOTO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PHOTO? Naša stran za napovedovanje cen PHOTO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

